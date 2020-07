Gattuso e quel senso di rivalsa nei confronti del Milan, così ha caricato il Napoli: “Loro sono in forma, ma noi siamo più forti!”

L’edizione odierna di Tuttosport, in un articolo a firma di Raffaele Auriemma, sottolinea le qualità da motivatore di Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli ha caricato la squadra in vista della sfida di questa sera contro il Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Loro sono in forma, ma noi siamo una squadra forte“. In questo modo l’allenatore azzurro ha smosso le motivazioni dei propri calciatori. Il tecnico vuole battere il Milan anche per un senso di rivalsa verso una società che non ha creduto in lui dopo il buon lavoro svolto lo scorso anno.