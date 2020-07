Cm.com – Boga resta una priorità per il Napoli: c’è una novità sulla trattativa! I dettagli

Una delle trattative che farà discutere in questa sessione di calciomercato è quella riguardante il futuro di Jeremie Boga. Il Napoli è molto interessato al giocatore del Sassuolo, ritenuto una priorità per l’attacco.

I neroverdi hanno pero blindato il proprio attaccante ritenendolo incedibile. Ad ostacolare la trattativa – riporta calciomercato.com – è una promessa che il d.g. Carnevali avrebbe fatto al tecnico De Zerbi, fresco di rinnovo fino al 2025. La società ha promesso all’allenatore di fare di tutto per trattenere l’esterno ivoriano.

Per questo la cifra di circa 20-25 milioni offerta dal Napoli ora non basta più, per strappare Boga al Sassuolo serviranno non meno di 35 milioni di euro.