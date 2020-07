SERIE A – Gioia Roma: Zaniolo torna al gol dopo l’infortunio

Bella notizia per la Roma. I giallorossi stanno asfaltando il Brescia nel match della 32esima giornata di Serie A. Il risultato è sul punteggio di 0-3, ma la vera notizia è nel marcatore della terza rete.

Infatti, dopo i gol di Fazio e Kalinic, ad andare in rete è stato Nicolò Zaniolo. Il calciatore era tornato in campo soltanto nello scorso turno di campionato, nella sconfitta della Roma a Napoli per 2-1. Oggi è entrato al 67′ al posto di Pellegrini e ha impiegato 7 minuti per realizzare il gol dello 0-3.

Un bel lancio in profondità di Perotti che porta Zaniolo in area, il calciatore giallorosso da posizione defilata ha fatto partire un tiro molto potente con il mancino che ha piegato le mani al portiere Andrenacci del Brescia. Il ritorno al gol di Zaniolo è di certo una bella notizia per la Roma e per tutto il calcio italiano.