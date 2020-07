SERIE A – Crolla la Lazio, terzo K.O. consecutivo: Caputo nel recupero regala la vittoria al Sassuolo!

Brutta sconfitta per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti perdono la terza partita consecutiva, dicendo ormai addio alle speranze scudetto.

All’Olimpico il Sassuolo si impone per 1-2. A passare in vantaggio era stata la Lazio con Luis Alberto, ma nella ripresa tutto si capovolge: decisivo l’ingresso di Caputo. L’attaccante prima serve l’assist per il pareggio al giovanissimo Raspadori (primo gol in Serie A per il calciatore proveniente dalla Primavera neroverde, ndr), poi firma in pieno recupero la rete del sorpasso.

Con questo successo anche il Sassuolo inizia a cullare sogni di Europa League.

LA CLASSIFICA: