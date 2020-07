Jorginho, momento difficile al Chelsea: tre panchine di fila, ma Lampard minimizza

Aveva preso le chiavi del centrocampo del Chelsea, Jorginho. Prima con Sarri, con l’etichetta di fedelissimo. Poi, però, s’era riconfermato alla grande anche con Lampard, da vice-capitano e da rigorista designato.

Una centralità nel gioco del Chelsea che ora è venuta meno. Sono cinque infatti le panchine accumulate nelle ultime gare, tre di fila. Nell’ultima gara contro il Crystal Palace solo 10 minuti giocati. Jorginho, insomma, ha perso la centralità e persino un posto da titolare.

Lampard, in conferenza stampa, minimizza: “Non significa che non rientra nei miei piani, in alcuni momenti capita a tutti di restare fuori e ora tocca a Jorginho. Dentro e fuori dal campo è fondamentale e questo non è cambiato”.