CorSera – Conte-Inter, possibile addio consensuale: Suning irritata

Non la migliore delle situazioni a Milano, sponda Inter. Come racconta il Corriere della Sera, non c’è ancora la volontà di Zhang di esonerare Conte, ma non è impossibile un passo indietro del tecnico qualora le visioni con la proprietà non dovessero più coincidere.

In casa Suning non hanno preso bene le esternazioni del tecnico nerazzurro, non le prime dai toni poco diplomatici. Ecco quanto si legge sul Corriere della Sera.

“Il supporto all’allenatore rimane, la visione sul futuro diverge. La possibilità di un addio consensuale è oggi ipotizzabile”.