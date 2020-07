CLASSIFICA – Ronaldo salva la Juventus: un rigore nel finale evita la sconfitta con l’Atalanta! (FOTO)

Gara vibrante all’Allianz Stadium di Torino, con la Juventus per ha evitato la sconfitta con l’Atalanta per il rotto della cuffia.

Il risultato finale dice 2-2, ma la squadra di Gasperini domina in lungo e in largo, andando due volte in vantaggio grazie alle reti di Duvan Zapata e Malinovskyi. Soltanto due rigori di Cristiano Ronaldo evitano la sconfitta ai bianconeri.

L’Atalanta sale a 67 punti in classifica, a meno 1 dalla Lazio in caduta libera.

ECCO LA CLASSIFICA: