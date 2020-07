Ci sono poche speranze affinché Josè Callejon resti ancora al Napoli nella prossima stagione.

Secondo la redazione di Sky Sport, soltanto se le sue prestazioni dovessero continuare sui livelli delle ultime gare, magari la società potrebbe fare una riflessione per presentare una nuova offerta per far rimanere lo spagnolo in azzurro. Per momento si tratta solo di una suggestione.