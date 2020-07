Allenamento al San Paolo per il Napoli, tutti disponibili tranne Llorente: lo spagnolo in palestra

Seduta mattutina oggi per il Napoli allo Stadio San Paolo. Gli azzurri prepareranno il match contro il Milan per la 32esima giornata di Serie A in programma domani al San Paolo.

Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra è stata impegnata con esercizi di mobilità. Successivamente esercitazioni di passaggi e lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Lavoro in palestra per Llorente.

Fonte: SSC NAPOLI – Sito Ufficiale