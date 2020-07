Serie B, rissa nel finale tra Juve Stabia e Virtus Entella: Coppolaro in ospedale e tre tesserati campani in commissariato

Un finale turbolento nell’anticipo di Serie B tra Juve Stabia e Virtus Entella. La partita è terminata 1-1 ma con diverse espulsioni ma il post-gara è stato veramente molto acceso.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, in seguito ad alcune discussioni , il calciatore della squadra ospite, Mauro Coppolaro, è finito in ospedale. Le sue condizioni sarebbero stabili e potrà tornare ad allenarsi.

Il sito rivela anche altri dettagli. Il collaboratore tecnico della Juve Stabia Pasquale D’Inverno, l’attaccante Luigi Canotto e una terza persona (probabilmente un dirigente) sono finiti in commissariato. I tesserati sarebbero, quindi, in stato di fermo. Ma la vicenda non finisce qui: Coppolaro e la Virtus Entella vogliono denunciare il club campano. Attendono solo l’ok del presidente della FIGC, Gabriele Gravina.