Sconcerti: “Non una buona idea vendere Lozano ora. Cuadrado e Berardi buoni nomi per il dopo Callejon”

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto a Marte Sport Live. Ecco quanto dichiarato:

“Per la vendita di Lozano, il Napoli incasserebbe non più di 25 milioni. Non è una buona idea venderlo. Cuadrado è un grande giocatore e potrebbe sostituire Callejon, ma io non sottovaluterei nemmeno Berardi“.

“Insigne e Gomez sono due giocatori importanti. L’argentino ha qualcosa in più sul piano della tecnica. Il Napoli ha trovato un suo equilibrio, sta bene fisicamente ed è una cosa importante considerato il momento”.