Werder, il ds su Raschica: “L’anno prossimo non giocherà con noi ma non lo venderemo a una cifra bassa!”

Il DS del Werder Brema, Frank Baumann, conferma l’addio di Milot Raschica, il centrocampista kosovaro del club tedesco.

Il DS ha parlato ai microfoni di “Blind” tenendo vive le speranze del Napoli che è molto interessato al classe ’96. Ecco quanto dichiarato:

“Intorno a Rashica c’è sicuramente grande movimento, siamo in trattativa per lui con un club. Dobbiamo iniziare a convivere col fatto che il prossimo anno non giocherà qui con noi. Ma di certo non lo venderemo per una cifra inferiore al suo valore.”