Mirabelli: “Al Milan volevano un allenatore blasonato, li convinsi a prendere Gattuso”

Nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Massimiliano Mirabelli. L’ex dirigente del Milan ha parlato di Gattuso e del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso? Quando sostituimmo Montella la proprietà voleva un allenatore blasonato, io li ho convinti – con molte difficoltà– che la soluzione l’avevamo proprio al Milan. Loro volevano un tecnico con un nome importante , erano orientati più su questo. Vincere la Coppa Italia contro la Juventus non solo è stata una grande impresa ma ha confermato il fatto che il Napoli sia una grande squadra. Gattuso è riuscito a prendere le redini della squadra allo sbando e gli va dato grande merito per essere riuscito a riportare questo grande club a numerose vittorie. Il bello deve ancora arrivare perché c’è ancora la Champions da giocare. Finito il campionato poi il Napoli dovrà cercare di tornare l’antagonista della Juventus. Solo per mera sfortuna non ha vinto lo Scudetto ma ha fatto grandissimi risultati. Ha un grandissimo organico e va considerata una big“.

“Rosa del Napoli? Molto buona. Ora si ritrova a guarda la Juventus a distanza ma l’organico è formato da grandi calciatori, ha operato benissimo in questi anni e sono sicuro che faranno bene anche per il prossimo anno. Mi auguro il rinnovo di Milik perché è un ottimo giocatore. Il Napoli ha le idee chiare, Rino sa che dovrà fare un campionato con una classifica diversa da quella che ora elogiamo per quanto è accaduto prima. Il Napoli deve lottare per lo scudetto come ha sempre fatto.

“Kessié? Ha tutte le caratteristiche di un buon centrocampista: forza fisica e abilità Faccio fatica a pensare che il Milan possa cedere un giocatore del suo livello. Qualora andasse al Napoli sarebbe un grande acquisto“.

“Politano? Giocatore ottimo tatticamente, sicuramente ci vuole pazienza perché alcuni calciatori riescono a imporsi presto in un club mentre altri hanno bisogno di tempo. Di certo è un giocatore su cui il Napoli può investire. Sono sicuro che si renderà molto utile.“

“Rimpianto Milan per Gattuso e per Fassone-Mirabelli? Non possiamo giudicare ora perché quando ci sono cambi di proprietà è normale che si scelga il proprio management di riferimento. Gattuso aveva fatto bene con il Milan, arrivando ad un passo dalla Champions ed è arrivato in finale di Coppa Italia.Ora è giusto che il Napoli si goda Gattuso. Eravamo una delle squadri più giovani di sempre con un allenatore dal cuore rossonero. Magari poteva restare ancora per qualche anno“

“Tifare per Gattuso domenica? Ho persone care in entrambe le squadre, sarei felice per loro. Spero e mi auguro che possa essere una grande partita e che vinca il migliore”.

“Osimhen? Gattuso individua sempre bravi giocatori. Lo conosco abbastanza bene perché l’ho visto nel Mondiale Under 17, in cui vinse la Scarpa d’Oro con 10 gol. Ha caratteristiche differenti rispetto a Milik perché ama attaccare gli spazi e la profondità, mentre il polacco va più incontro al pallone. Sicuramente ha un carattere particolare, magari il Napoli lo vuole fortemente. Ci sono ex compagni che magari gli dicono che in Italia siamo razzisti: ottima scelta visitare una città come Napoli, una delle città più belle al mondo e con persone straordinarie. Questa potrebbe essere un’ottima chance più dell’ingaggio. Chi è all’esterno vede Napoli come una città straordinaria, è una fortuna poter lavorare a Napoli”.