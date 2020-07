INTERVISTA DEMME – Diego Demme, centrocampista del Napoli arrivato nella sessione di mercato invernale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per rilasciare una lunga intervista in cui ha parlato del suo approdo in azzurro e non solo. Ecco tutte le sue dichiarazioni:

“Mi sento molto bene a Napoli, mi sono trovato subito benissimo sia in città che con la squadra, eccezione fatta per il periodo della quarantena. Sono contento di quanto fatto finora e spero di continuare così. Barcellona? Nella gara di andata abbiamo capito di poter tenere testa agli spagnoli, nel calcio tutto è possibile anche se stiamo parlando di una squadra che non ha bisogno di presentazioni”.

Demme alla vittoria della Coppa Italia

“Io sono stato qui a Napoli a dicembre insieme a mia moglie e un amico, ero qui per visitare la città e non per il calcio. Il primo incontro con Gattuso è stato molto bello, qui sono contento. Conosco bene il Milan e so che gioca molto bene, in questo momento noi stiamo bene e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Rangnick al Milan? Potrebbe portare tante belle cose ai rossoneri, cerca di trovare il massimo in tutto quello che fa, non solo nel calcio. Sono convinto che grazie a lui possono ottenere ottimi risultati”.

INTERVISTA DEMME NAPOLI

“Sì mi chiamo Diego perché papà era tanto tifoso di Maradona! La qualità di vita che c’è qui a Napoli con mare, cibo e alcune cose senza paragoni è difficile da trovare altrove. Anche per tutto questo ho deciso di far nascere mio figlio a Napoli”.