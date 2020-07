RPN – Accordo totale con il Lille, ma Osimhen vuole essere sicuro al 100% prima di dire sì al Napoli

Quella tra Victor Osimhen e il Napoli sta assumendo i contorni di una trattativa tinta di giallo. Il calciatore non ha ancora sciolto le riserve circa il suo trasferimento all’ombra del Vesuvio.

La redazione di Radio Punto Nuovo ha fornito un aggiornamento circa la situazione dell’attaccante nigeriano. Ecco quanto evidenziato: “Voglio esser sicuro al 100%“: questa la frase che Osimhen ripete ai suoi agenti.

Nessun no al Napoli: è tutto fatto con l’entourage e con il Lille (offerta accettata tra i 60 ed i 70mln). Non c’è ultimatum degli azzurri, ma l’attesa non sarà infinita.