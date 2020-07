Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio:

“Llorente e Younes? Sono forti, per noi e per altre squadre, ma non dobbiamo fare voli pindarici. Abbiamo bisogno di giocatori da Benevento, vedo tanti nomi accostati, anche importanti, ma sarà difficile portarli.

Dobbiamo puntare a calciatori alla nostra portata e utili al progetto”.