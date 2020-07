[FOTO]Fiorentina, furto in casa Ribery mentre giocava: bottino ingente. Lo sfogo su Instagram del giocatore

Sembrano momenti sfortunati per il giocatore viola Frank Ribery. Come riportato da La Repubblica dopo l’infortunio nella gara contro il Parma , il giocatore subisce anche un furto a casa sua a Bagno a Ripoli.

Il bottino è stato consistente: i ladri sono andati via prendendo oggetti preziosi come gioielli appartenenti all’ex Bayern. I carabinieri sono subito accorsi dal giocatore della Fiorentina per accertarsi della situazione e per avviare la ricerca dei malviventi.

Il giocatore si è dimostrato molto dispiaciuto dell’accaduto come si può leggere da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Di seguito le parole del post:

“Al ritorno dalla vittoria contro il Parma, sono rientrato a casa mia. La mia casa in Italia, Paese nel quale ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a Monaco. Ecco quello che ho trovato… Dunque, mia moglie ha perso qualche borsetta, qualche gioiello, ma grazie al Cielo niente di essenziale. Quello che mi scuote è l’impressione di essere nudo, di avere i pantaloni abbassati, e questo, questo non lo accetto! Grazie a Dio, mia moglie e i miei figli sono al sicuro a Monaco, ma come faccio ad essere sereno oggi? Come faccio/facciamo a sentirci bene qui, oggi, dopo tutto questo? Non corro dietro i milioni, grazie a Dio non mi manca niente, in compenso corro sempre dietro a un pallone, perché è la mia passione. Ma, passione o meno, la mia famiglia passa avanti a tutto, e noi prenderemo le decisioni che saranno necessarie al nostro benessere“.