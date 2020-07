Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, è intervenuto per trattare la questione tra Napoli e Osimhen. In queste ore si erano parlate di alcune perplessità sul giocatore che non sembrava convinto della metà. Il giornalista, tramite il suo profilo Twitter, ha immediatamente smentito queste voci:

“Osimhen si sta convincendo ora? Falso. Va solo chiusa la trattativa con il Lille , settimana calda“

