Szoboszlai ancora decisivo: goal e assist nella vittoria del Salisburgo

È Dominik Szoboszlai l’ultimo obiettivo per il centrocampo del Napoli. Classe 2000, al Salisburgo incanta da esterno sinistro e da interno di centrocampo. Può fare anche il regista, ma ha un’ottima propensione negli ultimi sedici metri.

Oggi, nella gara vinta per 3-0 in casa del LASK, l’ungherese è stato autentico protagonista. Prima ha segnato il goal su rigore dello 0-1, dopodiché – cinque minuti dopo – ha mandato in rete con un assist Ramalho.

Il Napoli lo cerca, ma dovrà affrontare una ingente quantità di concorrenti. Riuscirà a spuntarla?