Pres. Regione Abruzzo Marsilio: “Accordo con il Napoli nei prossimi giorni. Ritiro aperto? Dipende dalla curva epidemiologica

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del ritiro a Castel di Sangro. Ecco quanto dichiarato:

“Stiamo andando avanti per poter permettere il ritiro. Stiamo lavorando per un accordo pluriennale ma l’accordo spetta alle due parti. Stiamo facendo di tutto per far innamorare il Napoli dell’Abruzzo“.

“Dimaro? Il Napoli Calcio deve affrontare la questione con il Trentino che per adesso a noi non riguarda“.

“Gravina è cittadino onorario di Castel di Sangro. Il presidente è stato presente al sopralluogo, la città è molto legato a lui anche per il miracolo calcistico di questa città. La nostra soddisfazione è aver dimostrato al Napoli Calcio che la nostra regione può ospitare un evento di tale spessore”.

“Ritiro aperto ai tifosi? Dipenderà dalla curva epidemiologica. La Regione Abruzzo è stata la prima ad avviare lo sport calcio e di squadra. Nei limiti del possibile possiamo aprirlo ma bisogna fare i conti con la situazione attuale”.

“Noi abbiamo a disposizione uno stadio con 5.000 posti che possono diventare 7.000, il Napoli può giocare delle amichevoli con una presenza importante di pubblico. Ci sono villaggi con feste e animazione ma se la condizione del virus dovesse peggiorare, ci saranno dei protocolli che limiterebbero i contatti del pubblico“.