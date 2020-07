TS- Lozano titolare con la Roma? Non accade dalla partita col Perugia

Secondo quanto riportato dal giornale Tuttosport, Gattuso potrebbe far giocare Lozano. Il messicano nel match contro l’Atalanta è stato uno dei pochi a reagire al doppio svantaggio del Napoli e a provare incursioni nella porta avversaria. Il giocatore potrebbe essere una certezza per il tecnico.

Per il collega Raffaele Auriemma, infatti, Gattuso potrebbe premiare il numero 11 azzurro schierandolo fin da subito nella formazione. Se così fosse, sarebbe la seconda presenza per il giocatore che non parte titolare dalla partita di Coppa Italia contro il Perugia vinta dagli azzurri per 2-0.