Sky – Giuntoli pensa a tre big per sostituire Callejon!

Secondo quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli starebbe già sondando il terreno per il futuro sostituto di Callejon. Il giocatore spagnolo ha allungato il suo contratto fino al 31 agosto e con ogni probabilità a fine stagione lascerà il club partenopeo.

Per questo motivo Giuntoli ha già dei nomi in lista per sostituire il giocatore azzurro. Tra questi ce ne sono alcuni altisonanti : Lucas Moura del Tottenham, Cenzig Under della Roma e Federico Bernardeschi della Juventus.

Tre giocatori molto diversi tra di loro per esperienza e caratteristiche tecniche e che andrebbero a sostituire uno dei giocatori più importanti della storia recente del Napoli.