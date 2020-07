Fedele su Gattuso: “Merita di guidare il Napoli ma pecca di presunzione. Milik l’anno prossimo non sarà azzurro”

Enrico Fedele, è intervenuto su Radio Marte, per parlare del Napoli in vista della partita con la Roma. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso? Merita di guidare il Napoli per quello che sta facendo ma con un po’ meno di presunzione. Lui è un allenatore che deve dimostrare di avere anche capacità tecniche ma certe volte pecca di inesperienza come capitato a Bergamo. Secondo me il tecnico deve capire che un centrocampo che ha fallito con l’Inter, non può reggere”

“Lozano? Deve giocare per capire il calcio italiano, giocare le ultime partite. A Bergamo è stato un giocatore molto importante“

“Milik? L’anno prossimo non sarà col Napoli, non rinnoverà. Non farei lo scambio con Bernardeschi perché gli esterni non servono alla squadra“.

“La Roma è una squadra allo sbando ma vorrei che il Napoli giocasse come sa fare” .

“In queste nove partite ci potrebbe essere un calo di attenzione ma bisogna dare fiducia ai giocatori. C’è anche la partita col Barcellona che resta ancora un mistero. Meglio che non ci sia il pubblico ma a patto che Gattuso giochi come all’andata o con la Juve“