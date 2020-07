Barcellona, Setién sul mancato rinnovo di Messi: “Non voglio entrarci, solo speculazioni”

L’allenatore del Barcellona, Quique Setién, intervenuto per parlare del polverone alzatosi dopo la notizia del mancato rinnovo di Messi. L’allenatore blaugrana ha parlato in conferenza per smentire ogni voce di corridoio. Ecco le sue parole:

“Non speculerò su questo, non l’ho sentito su questo tema. Non ho nulla da dire. Vedo bene a Leo, tutto il resto sono speculazioni e non voglio entrarci. Posso dire solo che si sta allenando bene”.