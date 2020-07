Reja: “Buon Napoli solo nel primo tempo. Hysaj? Vorrei che rinnovasse”

Edy Reja, attuale tecnico dell’Albania ed ex Napoli, è intervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli“per parlare della partita con l’Atalanta e di Hysaj. Ecco quanto dichiarato:

“Nel primo tempo ho visto un Napoli strepitoso. Mi sono perso i primi dieci minuti del secondo tempo e quando sono tornato ho visto che era sotto per 2-0. L’Atalanta quando attacca, fa davvero paura. Avevo consigliato a De Laurentiis di prendere Gasperini ma poi non se ne è fatto nulla”.

“Quando facevo io la difesa a tre venivo indicato come un difensivista, mentre se lo fanno Gasperini e Conte sono degli innovatori . Gattuso è riuscito ad imporre la sua presenza alla squadra. Ora anche chi non gioca o gioca poco risulta essere determinante. Il campionato non è ancora finito, il Napoli può ancora giocarsela”.

“Ha dato fiducia anche a Hysaj e sta facendo buone prestazioni sia a sinistra che a destra, a me interessa che giochi. Vorrei che rinnovasse con il Napoli. Kumbulla? Avevo parlato con Giuntoli dicendogli di seguirlo. Poi è saltato tutto perché il calciatore voleva valutare. Kessie mi ricorda Gattuso ma ha anche una buona tecnica ed ha tempi di inserimento. Fa anche dei gol, un buon nome per il Napoli”.