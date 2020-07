SKY – La Roma a Napoli con la miglior formazione: Fonseca recupera cinque titolari

Domenica sera alle 21:45 il Napoli ospiterà la Roma al San Paolo per la 30° giornata di Serie A . I giallorossi vengono da due sconfitte con il Milan in trasferta e l’ultima in casa contro l’Udinese e cercano riscatto per consolidare il quinto posto.

La squadra di Fonseca, però, come riferito dai colleghi di “Sky Sport” riesce a recuperare cinque dei suoi titolarissimi nella sfida contro la squadra di Gattuso.

In campo ritorneranno Mancini, a Veretout, Mkhitarian e Pellegrini. In attacco sicuramente ci sara Edin Dzeko fin dal primo minuto. Il bosniaco, infatti, è l’unico ad essere andato in rete per la squadra di Fonseca che tolto il numero 9 è ancora secco di reti dalla del campionato.