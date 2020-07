RMC Sport – Guai per il Lille: il club ha bisogno di circa 150 milioni per sistemare il bilancio

Continuano ad arrivare segnali positivi circa il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. Il Lille, proprietaria del cartellino, è infatti costretto a vendere calciatori a causa di problemi finanziari.

A riportare la notizia sono i colleghi francesi di RMC Sport, secondo cui la Direction Nationale du Controle de Gestion (organo che monitora i conti delle società calcistiche in Francia) avrebbe posato i propri occhi proprio sul Lille. Secondo quanto riportato c’è la necessità di coprire con le cessioni la cifra di circa 150-160 milioni. Dunque potrebbe arrivare una nuova accelerata all’operazione con il Napoli, non solo per all’attaccante Osimhen ma anche per il difensore Gabriel.