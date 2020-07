Icardi spegne tutte le voci: “Napoli e Juve? No sto bene a Parigi”

L’attaccante del PSG, Mauro Icardi, in un’intervista a “Le Parisien“, ha parlato del suo futuro allontanando ogni voce di mercato. L’ex Inter era stato accostato a diverse squadre tra cui due italiane: Juve e Napoli. Ecco le parole dell’argentino:

“Juve e Napoli? No, no. Mi sento bene a Parigi. Sono tornato in Italia durante le vacanze e ho trascorso lì il confinamento (per la quarantena, ndr) con la mia famiglia”.

“Sto vicino, a malapena un’ora in aereo. Ed ora la mia famiglia si è completamente stabilita a Parigi“.