Carnevale rivela: “La Roma è demotivata. Osimhen è un attaccante di movimento, ricorda un po’ me da calciatore”

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese ed ex attaccante di Napoli e Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal.

Carnevale ha commentato la partita di ieri tra Udinese e Roma, vinta dai friulani, della condizione dei giallorossi che sono i prossimi avversari del Napoli e, infine, ha parlato di Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ieri abbiamo fatto una prova straordinaria contro la Roma. L’espulsione di Perotti ci ha agevolato ma abbiamo vinto meritatamente. Ora siamo più sereni per la salvezza. Ho visto una Roma messa male, è demotivata. Giocatori come Under ieri sera, per fortuna, non hanno fatto la differenza. Ho visto Osimhen, è un attaccante moderno, sembra brutto da vedere perché è longilineo. Sa giocare a calcio, gioca bene sia con i piedi che con la testa, mi ricorda me da calciatore. È uno di movimento e farebbe benissimo al calcio italiano”.