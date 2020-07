Alvino conferma: “C’è l’accordo Osimhen-Napoli, nella trattativa col Lille si prova ad inserire Ounas”

Carlo Alvino ha parlato dell’affare Victor Osimhen, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal.

Alvino ha parlato delle motivazioni del blitz di Osimhen a Napoli e sulle possibili contropartite tecniche. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Finora sono rimasto in silenzio su Osimhen per capire prima meglio la situazione. Osimhen è stato a Napoli col permesso del Lille, che detiene il suo cartellino. Il blitz del giocatore mi fa capire che l’accordo tra il Napoli e Osimhen c’è già, quello tra Napoli e Lille non c’è ancora. Ma se il club francese ha dato il permesso a Osimhen vuol dire che c’è stato già un abboccamento col Napoli.

Si discute sull’inserimento di Ounas come parziale contropartita tecnica. Oltre a Ounas, ballano ancora diversi milioni tra domanda e offerta”.