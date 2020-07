Radio Kiss Kiss: Osimhen lascerà Napoli oggi, il calciatore è rimasto incantato dalla città

Victor Osimhen lascerà Napoli molto prestissimo, già nella giornata di oggi. I suoi giorni napoletani sono stati pochi, ma intensi. Prima un giro in città, la cena con Gattuso, poi l’incontro con De Laurentiis a Capri e il giro del golfo. Proprio per questo, rivela Radio Kiss Kiss Napoli con un tweet, il calciatore è rimasto estasiato dalla città.

“In giornata #Osimhen lascerà Napoli per fare rientro in Francia. Il calciatore è rimasto incantato dalla città e dai tifosi”. Già nella giornata di ieri, Valter De Maggio in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli aveva specificato come Osimhen fosse rimasto incantato dalla città e dalla gente e avesse mangiato benissimo.