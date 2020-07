Niente Atalanta-Napoli per Giuntoli: il direttore sportivo impegnato nell’affare Osimhen

Cristiano Giuntoli non ha seguito la squadra a Bergamo. Alle 19.30 gli azzurri saranno di scena contro l’Atalanta, in una gara molto più che insidiosa per tenere acceso un cerino da Champions. Con un’assenza insolita, oltre a quelle tra i convocati di Allan e Llorente.

Cristiano Giuntoli non ci sarà, insolito per lui, che difficilmente manca una partita. A riferirlo è Sky Sport, che svela anche il motivo. Il d.s. è infatti impegnato nella trattativa con il Lille per Victor Osimhen. Seguirà da vicino gli affari e le commissioni da sbrigare per cercare di portare il nigeriano a Napoli un’altra volta.

Stavolta, però, in modo definitivo.