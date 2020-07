Auriemma rivela: “Per Under trattativa in fase avanzata, ma Gattuso preferisce altri due esterni d’attacco”

Raffaele Auriemma è intervenuto a Canale 21, durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo. Il collega ha parlato della questione esterno, per il dopo Callejon, soffermandosi sulla trattativa per Under. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La trattativa è in fase molto avanzata perché si è spostata dai ds alle proprietà e se ne sta occupando De Laurentiis. Io non lo prenderei e non sono convinto arriverà. Gattuso ha altre due preferenze come esterni: Boga e Rashica“.