Atalanta, Gasperini: “Il Napoli non ha avuto grandi occasioni. La squadra è cresciuta molto”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato la vittoria contro il Napoli ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato dal tecnico:

“Il Napoli non ha avuto grande occasioni se non con Fabian nel secondo tempo. Anche noi sappiamo difendere se giochiamo bassi e siamo stati abili nel chiudere gli spazi“

“Il Papu è un giocatore straordinario e si intende molto con Pasalic. Gomez è un giocatore che può fare tutto e in ogni ruolo è utile alla squadra. Ha molta fantasia e ci serve vista l’assenza di Ilicic“

“La Champions? Adesso pensiamo al campionato per poter partecipare alla Champions il prossimo anno. L’anno scorso avevamo delle rivali più forti quest’anno c’è poca concorrenza. La Champions è di un altro livello però noi stiamo crescendo molto bene“

“Mi dispiace che non ci sia il pubblico che possa godere partite del genere in campionato e in Champions“