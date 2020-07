Roma, Fonseca alle prese con il turnover: “Mkhitaryan riposa? Non possiamo dimenticare che c’è la partita con il Napoli”

Alla vigilia della partita contro l’Udinese, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi affrontati anche le ipotesi di turnover in vista della sfida con il Napoli di domenica. Ecco quanto evidenziato:

“Zaniolo si è allenato soltanto due giorni con noi, è un processo lungo, non è pronto adesso per essere convocato. Villar? Vediamo domani, è pronto. Abbiamo bisogno di cambiare. Zappacosta, ad esempio, è tornato dopo 7 mesi, Mancini ha fatto la prima partita, Cristante lo stesso e così anche Kluivert. Non significa non avere i giocatori in condizione fisica, ma è soltanto una questione di ritmo. Se vogliamo questi giocatori pronti, devono giocare in questo periodo.

Mkhitaryan o Pellegrini? Devo confessare che è un dubbio che ho per questa partita. Perché non è facile per un giocatore adesso fare tre partite di fila, con poco tempo di recupero, ma vediamo domani. Ho questo dubbio per domani: se Mkhitaryan giocherà o no. Non possiamo dimenticare che dopo due giorni giochiamo a Napoli“.