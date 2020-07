Gasperini: “Il Napoli poteva lottare per lo scudetto, temo il suo valore. Può fare un filotto importante”

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Napoli. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club bergamasco:

“Moralmente stiamo molto bene, siamo partiti con 3 vittorie: è stato fondamentale per tutto, ma ad ogni partita bisogna resettare e ripartire da zero . È una situazione uguale per tutti, ma complessa”.

Ora c’è il Napoli.

“È una grande squadra, era un po’ strano l’andamento precedente. Sta facendo molto bene, sta dimostrando il suo valore. Ad inizio stagione pensavamo potesse lottare per lo scudetto insieme a Lazio e Inter. Hanno avuto dei problemi, ma stanno venendo fuori”.

Cosa teme del Napoli?

“Temo il valore della squadra, ha una rosa importantissima con tante variabili e giocatori di qualità. È una squadra costruita per traguardi molto più alti”.

Che Atalanta vedremo in campo?

“Malinovskyi è squalificato, abbiamo qualche problema con Palomino. Per il resto ci sono tutti”.

Sarà una bella partita.

“Indubbiamente è una partita con una grande attesa, sia per la classifica che per il momento di entrambe e squadre. Il Napoli è capace di fare un filotto importante. Noi siamo concentrati sul nostro traguardo, sappiamo che nonostante il vantaggio i punti sono tanti e dobbiamo conquistarli”.