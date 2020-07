Auriemma rivela: “Non è vero che il Napoli vuole solo soldi per Milik, la società ha aperto alle contropartite tecniche”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della possibile cessione di Milik. Ecco quanto evidenziato:

“Da quanto mi risulta il Napoli non è intenzionato ad accettare solo soldi per Milik. Con la Juventus ad esempio ci sarebbe l’apertura per inserire nell’affare Bernardeschi, così come con la Roma con Cengiz Under.

Quando sento dire ‘il Napoli vuole solo cash per cedere Milik’, è una cosa che non corrisponde al vero. La società sa benissimo che non può chiedere 50 milioni per il calciatore è in scadenza di contratto nel 2021. Oggi, per vendere Milik in cambio di soli soldi, ti devi accontentare di 30 milioni. Ecco perché, anche per motivi di bilancio, il Napoli apre alla possibilità di uno scambio più soldi, così da arrivare a quella valutazione di 50 milioni richiesta”.