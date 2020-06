SKY – Benevento scatenato: accordo con Glik, punta André Schurrle!

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul proprio portale, scrive:

Dopo la Serie A, i grandi colpi: il Benevento non si ferma e tenta un paio di affondi. Dopo aver chiuso per Remy, sta provando a riportare in Italia Kamil Glik, ex centrale di Bari, Palermo e soprattutto Torino (171 partite in cinque anni). Oggi il polacco, 32 anni, gioca nel Monaco, ma potrebbe tornare in Italia.

Il Benevento ha già trovato l’accordo con Glik, manca l’intesa con i francesi. In Ligue 1 dal 2016, l’ex Toro ha collezionato 166 presenze segnando 14 gol. Adesso può tornare in Italia, dove la sua carriera è decollata anni fa, grazie a una promozione dalla A alla B con il Torino.

Non è finita qui: il Benevento sta tentando anche André Schurrle, ex talento del Chelsea oggi di proprietà del Borussia Dortmund (quest’anno ha giocato in prestito allo Spartak Mosca). In scadenza di contratto, i giallorossi stanno portando avanti i contatti. Sarebbe un colpo da Serie A.