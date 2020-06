Il Napoli accelera per Victor Osimhen! L’attaccante classe ’98 è il primo nome nell’orbita degli azzurri e di De Laurentiis.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport e poi sul suo sito ufficiale, i contatti sono costanti. Non solo: nelle prossime ore, forse già domani, è previsto un incontro per bloccare già il calciatore.