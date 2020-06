Setién delude, il Barcellona riflette sull’addio: spuntano due nomi per il sostituto

Non tira un’aria piacevole in casa Barcellona. Il 2-2 con il Celta Vigo ha rilanciato ombre sul progetto Quique Setién. Subentrato in corsa all’esonerato Valverde, non ha mai mostrato il suo Barcellona una vera e propria rinascita. Non ha mostrato, soprattutto, l’identità stile blaugrana vista con il suo Betis.

Secondo quanto scrivono in Spagna, il Barcellona starebbe riflettendo sul futuro del suo allenatore. L’addio a fine stagione, interrompendo il contratto fino al 2022, è una possibilità più che concreta. Non si esclude un addio anticipato, nel caso in cui le cose peggiorassero e il Real Madrid andasse via in fuga.

Con il Napoli, dunque, potrebbe esserci un altro timoniere. Chi? L’ipotesi maggiormente accreditata è la promozione di Garcia Pimienta, allenatore del Barcellona B. L’altro nome è quello di Xavi, che allena in Qatar e ha già declinato la proposta blaugrana a gennaio.