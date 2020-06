Buffon e Chiellini non smettono: ufficiale il rinnovo con la Juventus per un altro anno

Buffon e Chiellini non si fermano. Malgrado l’età che avanza, i due continueranno a giocare per la Juventus. Altro che ritiro: è notizia di oggi, infatti, un rinnovo per un altro anno ancora. Fino al 2021, fin quando reggono. Buffon ha compiuto i 42 anni a gennaio, Chiellini – martoriato dai problemi fisici – ne farà 36 ad agosto.

La Juve comunica: “Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile.

Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere”.