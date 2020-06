Abruzzo, l’ass. Fabbro: “Novità entro 72 ore, per il momento non si conoscono le date del ritiro a Castel di Sangro”

L’assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Fabbro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte a proposito del possibile ritiro a Castel di Sangro. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo avuto diversi incontri con il Napoli per raggiungere un accordo per il ritiro. Le date però ancora non si conoscono anche in virtù degli impegni della Champions. La società deve risolvere anche il contratto con il Trentino.

Tra 72 ore potrebbero esserci novità importanti e positive, aspettiamo. I nostri uffici stanno lavorando tanto, abbiamo superato diverse difficoltà e speriamo si possa concludere in maniera positiva”.