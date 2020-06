Arbitri, Rizzoli: “VAR a chiamata? Ci pensiamo, ma non dipende da noi. E comunque non toglierebbe le polemiche”

Il designatore arbitrale della Serie A, Nicola Rizzoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio 1 parlando della possibilità di introdurre il VAR a chiamata. Ecco quanto evidenziato:

“VAR a chiamata? Può essere una considerazione. È una scelta fatta dall’ente che gestisce regole e protocollo (IFAB, ndr). Il problema si sente maggiormente in Italia rispetto ad altre nazioni. Non avrei nulla di ostativo però dobbiamo tenere in considerazione che siamo all’interno di una competizione europea e mondiale e le regole devono essere uguali ma a momento non è un argomento in discussione.

Bisognerebbe provarlo ma potrebbe non togliere le polemiche. Il ruolo del VAR non è ancora professionale, nel giro di qualche anno saranno tutti professionisti. L’arbitro preferisce chiaramente non sbagliare, bisogna in questo caso applicare un protocollo che è molto restrittivo proprio per il “grave ed evidente errore”. Il protocollo può essere migliorato, il progetto VAR è giovane e quindi anche attraverso gli errori verrà perfezionato”.