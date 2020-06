Repubblica – Premio di Gattuso alla squadra: annullato il ritiro prepartita

Un bel gesto da parte di Gattuso per la squadra del Napoli. L’edizione odierna di Repubblica svela che il tecnico azzurro ha annullato il ritiro prepartita.

Il mister ha voluto premiare la professionalità mostrata dal gruppo in queste settimane di lavoro, facendo trascorrere qualche ora in più in famiglia ai calciatori.

Il Napoli si è ritrovato questa mattina alle ore 10 all’Hotel Britannique, quartier generale scelto per questo periodo post covid dai partenopei. La squadra lascerà la struttura intorno alle 17.30 per dirigersi al San Paolo in vista della sfida con la Spal.