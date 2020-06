SPORTITALIA – Petagna al Napoli se accettasse il ruolo di comprimario. In caso contrario…

Il collega di Sportitalia ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha fornito un aggiornamento circa il futuro di Andrea Petagna. L’attaccante affronterà oggi il suo futuro in Napoli-Spal. Ecco quanto evidenziato:

“Petagna ha accettato con entusiasmo, stasera conoscerà i suoi prossimi compagni con la speranza forte di poter essere presto protagonista. Diciamo la verità: il Napoli sta cercando un grande attaccante (per esempio Osimhen) da nuovo ciclo, ma deve prima risolvere il quiz Milik.

Petagna sulla carta non sarebbe titolare, quindi oggi lo consideriamo per il Napoli del futuro, a maggior ragione se accettasse un ruolo non di primissimo piano. In caso contrario, le vie del mercato sarebbero infinite“.