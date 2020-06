C’è attesa per le scelte di Rino Gattuso in vista della sfida di campionato tra Napoli e Spal. Il tecnico, in virtù dei tanti impegni ravvicinati, probabilmente effettuerà turnover.

Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, attraverso il proprio profilo Twitter ha rivelato che ci saranno due ritorni tra i titolari. Sia Meret che Lobotka dovrebbero giocare dal primo minuto.