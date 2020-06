Sorpresa Cagliari, Olsen dice no al prolungamento del prestito: il portiere torna alla Roma

Notizia inaspettata per il Cagliari, Robin Olsen ha deciso di non prolungare il prestito per i mesi di luglio e agosto e di fare ritorno alla Roma.

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la decisione del portiere svedese sarebbe arrivata a causa del poco spazio avuto dopo il rientro di Cragno. Per questo tornerà nella capitale dove, però, non potrà scendere comunque in campo a causa del regolamento Fifa.

Per quanto riguarda l’ingaggio il classe ’90 non percepirà i due terzi della mensilità dovuti dal Cagliari. In ogni caso, per Olsen ci sarebbero già offerte da Portogallo, Turchia e Inghilterra.