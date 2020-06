Scontro Arthur-Barcellona, il calciatore ha chiesto di non giocare il resto della stagione: può saltare la sfida con il Napoli in Champions!

Brutta grana per il Barcellona. Il club ha di fatti concluso l’affare con la Juventus per lo scambio dei centrocampisti Arthur e Pjanic. I due calciatori dunque vestiranno maglie opposte dalla prossima stagione, ma per il resto delle gare da giocare potrebbero sorgere problemi.

Infatti, secondo quanto rivelato su Twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il calciatore brasiliano avrebbe chiesto di non giocare il resto della stagione con la maglia del Barça. Alla base di questa richiesta pare ci siano i pessimi rapporti con il tecnico Setien.

Arthur dunque potrebbe non giocare in Champions League contro il Napoli. Problema non da poco per i blaugrana, che già dovranno fare a meno degli squalificati Busquets e Vidal.

ECCO IL TWEET: