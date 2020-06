UNDER NAPOLI – Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato l’interesse ufficiale del Napoli nei confronti di Cengiz Under, ala turca della Roma. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

Under Napoli, la trattativa

“Il Napoli ha maturato nel corso del tempo un forte interesse nei confronti di Under, 22enne turco della Roma. Il calciatore ha mostrato ampi sprazzi di talento incontenibile, ma è alla ricerca di una maggiore continuità. La Roma valuta il calciatore ex Basaksehir 30 milioni di euro circa. La valutazione è anche figlia del fatto che il 20% della rivendita da parte della Roma dovrà essere versato proprio nelle casse del club turco. In caso di una vendita a quota 30 milioni di euro, ben 6 milioni andrebbero nelle casse del Basaksehir”.

“Il Napoli sta in ogni caso monitorando con attenzione la situazione di Under, che sembra in uscita dalla Roma. Oltre al suo nome, ce ne sono diversi sul taccuino di Giuntoli per il dopo Callejon, destinato ad andare via a fine stagione: Boga del Sassuolo ed Everton del Gremio su tutti”.

Chi è Cengiz Under

Cengiz Under è un ala turca di piede mancino, classe ’97. Il giocatore è cresciuto calcisticamente in Turchia, prima di approdare in Italia alla Roma. Prima con l’Altinordu poi con il Basaksheir realizzando 7 gol in 32 presenze. L’esplosione vera a propria l’ha avuta tra le fila del club capitolino che lo ha acquistato per una somma che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Dal 2017 il giocatore in 68 partite in maglia giallorossa ha totalizzato 13 reti. Il suo ruolo è l’attaccante esterno ma può giocare anche come trequartista. In Turchia viene definito come un giocatore simile a Paulo Dybala per via della sua abilità nel dribbling nello stretto e per l’ottima mira nel calciare.