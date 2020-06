SKY – Probabile conferma per Koulibaly e Maksimovic! Probabile una manciata di minuti per Manolas

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato della formazione del Napoli alla vigilia della sfida contro la Spal di domani sera. In particolare il giornalista ha parlato del ballottaggio in difesa:

“Domani credo che alla fine giocheranno Koulibaly e Maksimovic. Nonostante Manolas sia a disposizione credo che Gattuso confermerà la coppia che sta facendo molto bene nelle ultime uscite. Non escludo pero che il greco possa entrare in campo per tornare a macinare minuti in vista dei tanti impegni ravvicinati“